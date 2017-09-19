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Слушания по апелляции прокуратуры на приговор Писториусу состоятся 3 ноября

19 сентября 2017, вторник. 10:02 Другие

Слушания по апелляции прокуратуры в Верховном апелляционном суде ЮАР на приговор южноафриканскому легкоатлету-ампутанту Оскару Писториусу пройдут 3 ноября, сообщает Reuters.

14 февраля 2013 года Писториус застрелил свою девушку из пистолета через дверь туалета. По словам Оскара, он принял Риву за грабителя. 21 октября 2014 года Оскар был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорён к пяти годам лишения свободы, а 20 октября 2015-го был выпущен из тюрьмы по УДО (программа условно-досрочного освобождения) и помещён под домашний арест. С начала ноября того года рассматривалась апелляция прокуратуры ЮАР на решение суда.

4 декабря 2015 года Верховный суд ЮАР удовлетворил апелляцию прокуратуры на приговор Писториусу и постановил, что Писториус умышленно убил Реву Стенкамп. В итоге срок тюремного заключения был увеличен до 6 лет, однако прокуратура посчитала это наказание слишком мягким и обратилась в Верховный апелляционный суд.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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Оскар Писториус
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