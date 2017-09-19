Полиция арестовала подозреваемого в убийстве ходока Иванова

Полиция задержала подозреваемого в убийстве ходока Николая Иванова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тренер 23-летнего легкоатлета Сергей Осипов рассказал, что Иванов погиб после того, как заступился за девушку.

«Оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чеченской Республики, по подозрению в совершении преступления. Он полностью признался в содеянном», — сообщил источник.

Уголовное дело переквалифицировано по статье об убийстве.