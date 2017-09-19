Личный тренер Иванова: Коля был одним из талантливейших ходоков-москвичей

Татьяна Фролова, личный тренер российского ходока Николая Иванова, погибшего от ножевого ранения в Москве, рассказала, что 23-летний спортсмен подавал большие надежды. 19 сентября стало известно, что полиция арестовала подозреваемого в убийстве Иванова. Похороны Николая, вероятно, состоятся 20 сентября.

«Коля был нашей надеждой, одним из талантливейших ходоков-москвичей. Он был очень хороший человек, все его очень любили. Он всегда помогал молодёжи. Коля – москвич, мастер спорта. Родился в Калининграде в семье военного моряка, потом они переехали в Москву. К занятиям спортом его приучил Александр Борисович Блохин, учитель физкультуры в московской школе 1909. Потом он передал Колю мне, я с ним работала с декабря 2007 года. Он был у нас серебряным призёром юношеского первенства России, бронзовым призёром европейского отбора к юношеским Олимпийским играм.

Ему была дана почётная миссия – он участвовал в церемонии получения огня первых Олимпийских юношеских игр. Он отслужил в армии, вернулся, восстановился, в 2014 и 2015 годах становился призёром молодёжных первенств России в ходьбе на 50 км. В 2016 году уже на взрослом чемпионате занял шестое место в ходьбе на 35 км", — цитирует Фролову «Р-Спорт».