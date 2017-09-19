М. Фуркад: если меня выберут знаменосцем на открытии ОИ-2018, я буду счастлив

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад сообщил, что готов стать знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), которая состоится 9 февраля.

«Я не буду просить об этом, но если комитет и спортсмены того захотят, то я посчитаю это большой честью и буду счастлив. За время весеннего подготовительного периода моё мнение по этому поводу изменилось. Я стал лучше понимать, насколько это почётно», — приводит слова Фуркада L'Equipe.



В прошедшем сезоне Мартен выиграл 14 личных гонок из 26, ещё трижды стал вторым и пять раз финишировал с третьим результатом.