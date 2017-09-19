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Кравцов: заседание дисциплинарной комиссии IBU по Глазыриной состоится в октябре

19 сентября 2017, вторник. 14:46 Другие

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что заседание дисциплинарной комиссии Международного союза биатлонистов по делу россиянки Екатерины Глазыриной состоится в октябре. Глазырина была временно отстранёна от соревнований в феврале на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.

«Заседание дисциплинарной комиссии IBU по Глазыриной состоится в октябре. Мы предоставили комиссии все документы и будем защищать спортсменку», — цитирует Кравцова ТАСС.

Также Кравцов сказал, что тренер Владимир Королькевич отправится на Олимпийские игры 2018 года в качестве консультанта женской сборной России.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Кравцов Владимир Королькевич Екатерина Глазырина ОИ-2018 ВАДА Допинг
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