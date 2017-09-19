Кравцов: заседание дисциплинарной комиссии IBU по Глазыриной состоится в октябре

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что заседание дисциплинарной комиссии Международного союза биатлонистов по делу россиянки Екатерины Глазыриной состоится в октябре. Глазырина была временно отстранёна от соревнований в феврале на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.

«Заседание дисциплинарной комиссии IBU по Глазыриной состоится в октябре. Мы предоставили комиссии все документы и будем защищать спортсменку», — цитирует Кравцова ТАСС.

Также Кравцов сказал, что тренер Владимир Королькевич отправится на Олимпийские игры 2018 года в качестве консультанта женской сборной России.