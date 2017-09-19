Представлена новая экипировка Forward сборных команд России

19 сентября в информационном агентстве ТАСС состоялась презентация новой формы сборных команд России. Создателем экипировки является компания Forward.
О создании новой спортивной формы рассказали заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, член президиума Совета по физической культуре и спорту при президенте России Мария Киселеёва, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин и амбассадор компании Forward Алексей Огурцов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.