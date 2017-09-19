Кравцов: в Пхёнчхане меня бы устроил результат не хуже Олимпиады-2014

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал, какой результат сборной РФ на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) его устроит.

«В Пхёнчхане меня бы устроил результат не хуже Олимпиады-2014.

Последний сбор на Олимпиаде будет на «высоте», и с учётом временного пояса акклиматизация пройдёт уже в Южной Корее. Мы прошли не одну Олимпиаду в том регионе, всё будет учитываться. В спорте можно обмануть всё, кроме двух вещей: высоту и время. Эти вещи и будет учитываться.", — приводит слова Кравцова ТАСС.

На Олимпиаде в Сочи сборная России по биатлону завоевала четыре медали: мужская команда — золото в эстафете, Ольга Вилухина в спринте и женская сборная в эстафете — серебро, Евгений Гараничев в индивидуальной гонке — бронзу.

Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.