Ганус: РУСАДА будет проводить допинг-контроль на Московском марафоне

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что РУСАДА будет проводить допинг-контроль на Московском марафоне, который пройдёт 24 сентября



«РУСАДА будет вести допинг-контроль в ходе марафона в соответствии с требованиями ВАДА. Это приведёт марафон в соответствие с ведущими марафонами мира.

РУСАДА также будет реагировать на все обращения, которые будут поступать в ходе марафона", — приводит слова Гануса «Интерфакс».

Ожидается, что участие в марафоне примут около 30 тыс. человек. Общий призовой фонд составит 3 млн рублей.