Елфутина — пятая после пяти гонок ЧМ по виндсёрфингу в Японии

Призёр Олимпийских игр 2016 года россиянка Стефания Елфутина занимает пятое место на чемпионате мира по виндсёрфингу в Японии в олимпийском классе RS:X после пяти гонок, проведённых за два дня. Елфутина выиграла две гонки в своей подгруппе, дважды была пятой и один раз девятой.

Ещё одна россиянка Мариам Сехпосян располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Свою лучшую на данный момент гонку она завершила 4-й, а в остальных была 8-й, 9-й, 12-й и 13-й.

Лидирует в соревнованиях китаянка Пейна Чен.

Парусный спорт. Виндсёрфинг. Чемпионат мира в классе RS:X. Эношима, Япония

Женщины. После пяти гонок

1. Пейна Чен (Китай) – 5,7 очка.

2. София Ночети Клепачка (Польша) – 7.

3. Юнксю Лю (Китай) – 10.

4. Джиаху Ву (Китай) – 12.

5. Стефания Елфутина (Россия) – 12…

14. Мариам Сехпосян (Россия) – 33.