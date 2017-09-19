Акимова: на гонках летнего ЧР постараюсь показать максимум своих возможностей

Биатлонистка сборной России Татьяна Акимова подвела итоги сбора в Чайковском, где 21 сентября стартует летний чемпионат России.

«Сезон этот очень ответственный, и в психологическом плане приходится сложнее предыдущих. Но я стараюсь не придавать этому огромного значения, просто готовлюсь с ещё большим желанием и подхожу к тренировкам с большей ответственностью, продолжая делать работу максимально качественно. В прошлом сезоне я приобрела бесценный опыт, который помогает мне сейчас. Мне предстоит много работать над собой, необходимо добавить во всех компонентах, я заряжена и мотивирована. Хотелось бы быть стабильной в высоких результатах весь сезон.

Каких-то сверхзначительных изменений в подготовке нет, как и в прошлые годы работать приходится очень много и интенсивно, потому что внимание уделяется абсолютно всему — и ходу, и стрельбе, и силе, и выносливости.

Летний чемпионат России в Чайковском станет контрольным и первым стартом в сезоне 2017-2018. К этим соревнованиям я отношусь серьёзно, потому что конкуренция у нас в стране очень высокая, я жду борьбы от соперников и надо быть к этому готовой. Для меня важен каждый старт, поэтому на гонках летнего ЧР я буду стараться продемонстрировать максимум своих возможностей», — приводит слова Акимовой Rusbiathlon.ru.