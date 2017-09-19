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Фигурист Воронов выступит на мемориале Ондрея Непелы

19 сентября 2017, вторник. 18:46 Другие

В заявочном списке российских фигуристов, которые выступят на турнире серии «челленджер» в Братиславе, произошли изменения. Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2017 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев снялся с соревнований из-за травмы голеностопа. Место Алиева в заявочном списке мемориала Ондрея Непелы отдано двукратному призёру чемпионатов Европы, победителю словацкого турнира 2016 года Сергею Воронову, который был запасным в сборной России.

На этой неделе Воронов выиграл первый этап Кубка России, который проходил в Сызрани.

Фигурист Воронов выиграл первый этап Кубка России
Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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19 сентября 2017, вторник
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