Терюшков: призёры Игр-2018 из Подмосковья получат достойное вознаграждение

Сегодня стало известно, что российские чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане получат от государства по 4 млн руб., серебряные призёры – 2,5 млн, бронзовые — 1,7 млн руб. Новость прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Правительство Московской области со своей стороны всегда поощряет тех, кто приносит славу Подмосковью на спортивных аренах. Мы награждаем олимпийских призёров и их наставников знаком «За заслуги перед Московской областью», помогаем решать социально-бытовые вопросы, в честь победителей Олимпиады называются спортивно-оздоровительные комплексы. И, конечно, лучшие из лучших получают премии и благодарность от губернатора. Для поощрения олимпийцев в бюджете специально закладываются средства. Можно не сомневаться, что призёры Игр-2018 получат достойное вознаграждение», — приводит слова Терюшкова пресс-служба возглавляемой им организации.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро подмосковные спортсмены завоевали 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Московская область передала олимпийским чемпионам и их тренерам денежные премии в размере от 500 тыс. до миллиона рублей.