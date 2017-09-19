Презентация новой формы сборных команд России – в фотообзоре

19 сентября в информационном агентстве ТАСС представили новую форму национальных команд России. Создателем экипировки является компания Forward. В презентации приняли участие заместитель министра спорта Марина Томилова, генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов, член президиума Совета по физической культуре и спорту при президенте России Мария Киселёва, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин и амбассадор компании Forward Алексей Огурцов.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с презентации новой формы сборных России, подготовленные фотокорреспондентом в Москве.

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