Ван Влётен выиграла гонку на время на ЧМ по велоспорту, Забелинская — 23-я

19 сентября на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Бергене (Норвегия) были разыграны два комплекта наград.

В индивидуальной гонке на время среди юниоров победу одержал британец Томас Пидкок. Никита Мартынов занял 36-е место (+1.46,45), Глеб Кугаевский — 50-й (+2.09,73).

В женской индивидуальной гонке на время первенствовала голландка Аннемик ван Влётен (28:50.35). Второй стала её соотечественница Анна ван дер Брегген (+12,16), третьей – австралийка Кэтрин Гарфут (+18,93).

Лидер женской сборной команды России Ольга Забелинская заняла в этом виде программы 23-е место (+2.31,11), Ксения Цымбалюк стала 37-й (+3:54.02).