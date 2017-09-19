Первые полуфинальные партии Кубка мира по шахматам завершились вничью

19 сентября на Кубке мира в Тбилиси были сыграны первые партии полуфинальных матчей между французом Максимом Вашье-Лагравом и Леоном Ароняном из Армении, а также американцем Уэсли Со и китайцем Дин Лижэнем. Обе партии завершились вничью.

Аронян и Вашье-Лаграв разыграли защиту Грюнфельда, где на доске возникла теоретическая позиция с двумя пешками за качество у черных. На 32-м ходу был подписан мир в положении динамического равновесия. Со не смог белыми пробить крепость Дин Лижэня в итальянской партии, и встреча завершилась ничьей вечным шахом, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

20 сентября будут сыграны вторые партии.