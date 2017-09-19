Казанский этап Мировой серии — 2018 по прыжкам в воду пройдёт 4-6 мая

Международная федерация водных видов спорта (FINA) на своём официальном сайте обнародовала календарь Мировой серии по прыжкам в воду 2018 года.

Мировая серия состоит из четырёх этапов, которые запланированы на весну. Первый пройдёт 9-11 марта в Пекине (Китай), второй — 15-17 марта в Фуджи (Япония), третий — 27-29 апреля в Монреале (Канада), четвёртый — 4-6 мая в Казани (Россия).

Этап Мировой серии по прыжкам в воду регулярно проходит в столице Татарстана с 2015 года, с тех пор как Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Фуджи и Монреаль получили право проведения этапов впервые.