Сборная Уральского федерального округа выиграла командный ЧР по дзюдо

Чемпионат России по дзюдо в Нальчике завершился командным турниром, в котором приняли участие 10 сборных.

Победителем турнира стала сборная Уральского федерального округа, которая с разгромным счётом в финале победила команду Сибири – 13:1. На пути в финал уральские дзюдоисты одержали верх над сборными Санкт-Петербурга (9:5) и Москвы (51,5:43). Бронзовыми призёрами командного чемпионата России стали сборные Москвы и Южного федерального округа.

«Сложнее всего нам пришлось с Московским федеральным округом, при счете 7:7 выиграли только по качеству борьбы. А финал, я даже не думал, что с таким результатом можем выиграть, даже не припомню такого счета в финале командных турниров на чемпионате России. Очень рад за команду, безумно счастлив! Мы второй год выигрываем, и я хочу сказать: удерживать пальму первенства очень непросто. Но ребята собрались и показали свой максимум, просто молодцы! Хочу особо отметить наших «забойщиков»: Сахавата Гаджиева, молодец, ни одной хватки не проиграл, выходил на каждую с неизменным азартом, Ваню Воробьева, ставшего чемпионом России в личном первенстве. Да вся команда старалась, каждый показал все что может», — приводит слова президента Федерации дзюдо «Урал – Западная Сибирь» Вадима Еланцева пресс-служба Федерации дзюдо России.