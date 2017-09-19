UCI ограничил общее число участников шоссейных велогонок

Международный союз велосипедистов (UCI) на совещании в Бергене (Норвегия), где проходит чемпионат мира на шоссе, принял решение ограничить общее число участников шоссейной велогонки 176 спортсменами, сообщает пресс-служба UCI. Решение принято для повышения безопасности гонщиков, зрителей и групп сопровождения соревнований.

Теперь состав одной команды в мужских шоссейных гонках будет ограничен 7 спортсменами. Исключение составляют гонки Гранд-туров, где могут соревноваться 8 участников от одной команды. В женских однодневных гонках в состав одной команды могут входить 6 спортсменок, в многодневках – 7.