Информатор ВАДА легкоатлет Дмитриев намерен учиться в Германии

После бегства из России и полугодового путешествия через несколько стран допинг-информатор ВАДА Андрей Дмитриев прибыл в Германию, где, по его словам, он хочет остаться, сообщает Sportschau.de.

27-летний спортсмен покинул Россию в начале года, опасаясь за собственную безопасность. С начала сентября Дмитриев находится на юго-западе Германии, где чувствует себя в безопасности.

В интервью ARD в январе 2017 года выступавший за Россию бегун на 1500 м открыто обвинил Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики в игнорировании допинг-санкций, продемонстрировав видеоматериал с тренировки, которую проводил отстранённый тренер Владимир Казарин.

Дмитриев, который хотел остаться в России и активно выступал за «чистый спорт», потерял стипендию спортсмена вскоре после того, как его обвинения стали известны, и был вынужден покинуть страну из-за всё более враждебного отношения к себе. Информатор хочет учиться в Германии или завершить образование в США, где живёт уже 5 лет.