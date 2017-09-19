Крюков: перед своей третьей Олимпиадой стараюсь давать дельные советы молодым

Самый титулованный лыжник в истории российского спорта, победитель Олимпиады-2010 и серебряный призёр Игр-2014, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков рассказал о подготовке к третьему олимпийскому сезону в карьере.

«Лето провёл хорошо. Были небольшие проблемы с мышцами. Но сейчас уже всё нормально. Ждём зиму.

В августе провел сбор в Новой Зеландии. Перед Олимпиадой в Сочи мы уже там тренировались. Как и многие другие спортсмены. Та же биатлонистка Анастасия Кузьмина, которая затем выиграла Игры-2014. Этим летом я тоже провёл в Новой Зеландии шикарный сбор, выполнил всю запланированную работу. Плюс не было проблем с реакклиматизацией, когда вернулся. Всё прошло отлично.

Пока никакого мандража у молодых партнёров по сборной я не замечаю. Что касается меня, то я спокоен. Всё-таки за плечами уже богатый багаж опыта. Если надо помочь кому-то из партнёров – я всегда готов. В Тюмени вместе с нами тренируется группа Юрия Бородавко. Там как раз много молодых спортсменов. Я с ними общаюсь, стараюсь давать какие-то дельные советы. Понимаю, что пока парни молодые – главное, не совершить ошибок, которые можно избежать. Главное, чтобы они смогли себя реализовать. Пока молодые – все прыткие, я сам был таким. Горячая кровь, хочется побед. Лишь бы у ребят всё получилось в нужном месте в нужный день.

Мы приедем в Пхенчхан перед Олимпиадой заранее – пройти акклиматизацию, подготовиться. Посмотрим. Я исхожу из того, что все будут в одинаковых условиях. Специально из лыжников сейчас туда никто тренироваться, насколько я знаю, не ездит. Разве что сами корейцы», — приводит слова Крюкова «Тюменская арена».