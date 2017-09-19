Синхронистка Ромашина станет студенткой Поволжской академии спорта в Казани

Пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина поступает в Поволжскую академию спорта, чтобы, завершив карьеру после Олимпийских игр 2020 года в Токио, работать в Казани тренером.

«У многих знаменитых спортсменок прошлого есть школы синхронного плавания, в частности у Марии Киселёвой, Ольги Брусникиной, Анастасии Давыдовой. Поэтому в Москве профессионалов высшего уровня предостаточно. А по общению с ректором академии спорта Юсупом Якубовым, я поняла, что здесь есть намерение открыть кафедру синхронного плавания. Благо база для работы, бассейны есть. Проблема — в тренерских кадрах», — приводит слова Ромашиной «Спорт Бизнес Online».

У спортсменки имеются дипломы Московского государственного университета экономики и МГУ, но, чтобы работать тренером, необходимо профильное образование.