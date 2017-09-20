Кулаковский: нельзя доказать, что в РФ не было господдержки допинга — её не было

Секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и по совместительству председатель правления «Фонда поддержки олимпийцев России» Алексей Кулаковский рассказал о работе по допуску российских спортсменов в Олимпиаде — 2018.

«Надеемся, сборная России поедет на Игры в Корею. Только что в столице Перу Лиме завершилась сентябрьская сессия Международного олимпийского комитета, на которой президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев переизбран в состав МОК на очередные восемь лет. Очень важно, что у нас три представителя в Комитете — Тарпищев, Александр Жуков и Елена Исинбаева. Мы надеемся, что их усилия, а также вся та работа, что была проведена под руководством Независимой антидопинговой комиссией под руководством Виталия Смирнова, даст положительный результат.

Очень многое зависит от конференции ЮНЕСКО, которая будет проходить 25 сентября в Париже. Также многое зависит от доклада двух комиссий, которые созданы МОК. На этой сессии они представили письменные промежуточные доклады — мы сейчас с ними работаем. Изучаем, в каком направлении они планируют завершать свою работу. Есть ряд проблем, по которым работают международные эксперты этих комиссий. Когда будет итоговое заключение, тогда все станет точно понятно.

Но то, что в России не существовало никакой государственной системы поддержки допинга – невозможно доказать, потому что этого не было. Недавно объявили, что с 95 спортсменов, которые обсуждались в докладе Макларена, были сняты обвинения из-за нехватки доказательств. Это говорит о том, что все работают собственно с материалами докладов. Работаем мы, Всемирное антидопинговое агентство, МОК, международные федерации разных видов спорта. Никто не хочет принимать решение, не разобравшись в существе вопроса. Самое главное именно это. То, что в этом решении сказано, что «не установлено» — это значит, отсутствует», — приводит слова Кулаковского «Газета.Ru».