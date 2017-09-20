Каминский: старты на лыжероллерах в РФ превращаются в соперничество «механиков»

Спринтерская группа сборной России по лыжным гонкам в составе Никиты Крюкова, Никиты Ступака и Глеба Ретивых проводит сбор в Тюмени под руководством Юрия Каминского, который рассказал о ходе подготовки к олимпийскому сезону.

«Готовимся по плану. Единственное, что в силу определённых причин на сбор в Новую Зеландию поехал только Никита Крюков. Но Ступак и Ретивых в это время провели хороший сбор в болгарском Бельмекене вместе с дистанционной группой Олега Перевозчикова.

Чем был важен сбор в Новой Зеландии? Там сейчас зима. Никита тренировался на натуральном снегу. Опыт показывает, что наши наиболее удачные сезоны были тогда, когда в подготовительный период спортсмены проводили сбор в Новой Зеландии. Всё-таки чем больше работы на снегу для лыжника – тем лучше…

В Тюмени этот комплекс позволяет решать любые цели. Мы здесь проводим много скоростной работы, чтобы реализовать тот потенциал, который накопили за лето.

Недавние Всероссийские соревнования в «Жемчужине Сибири»? Идея у них правильная – все группы сборной России стартуют вместе, проверяют, кто как готов. Но все должны соревноваться в равных условиях. А мы уже несколько лет не можем организовать доставку роллеров одной фирмы. Спортсмены в итоге бегают каждый на своих. И соревнования превращаются в соперничество «механиков». Отделить эту техническую составляющую от спортивной – очень тяжело…», — приводит слова Каминского «Тюменская арена».