Сочи примет юношеский ЧМ-2019 по парусному спорту в классе RS:X

В Токио (Япония) в рамках чемпионата мира по парусному спорту в классе RS:X состоялось собрание Ассоциации класса RS:X и было проведено голосование по местам проведения чемпионатов мира, Европы и юношеского чемпионата мира в классе RS:X в 2019 и 2020 годах.

В результате голосования определилось, что чемпионат мира — 2019 пройдёт в мае в Италии на озере Гарда, а чемпионат мира 2020 года – в марте в Новой Зеландии на пляже Такапуна.

Чемпионат Европы — 2019 состоится в апреле в Пальме, а чемпионат Европы 2020 года – в мае в Греции.

Юношеский чемпионат мира 2019 года состоится в Сочи, сообщает официальный сайт ВФПС.