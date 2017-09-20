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Президент Южной Кореи предоставил МОК гарантии безопасности проведения ОИ-2018

20 сентября 2017, среда. 09:48 Другие

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету полное обеспечение безопасности во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

«Мы прекрасно понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова. Но успешное проведение Игр позволит избавиться от беспокойства из-за вопросов безопасности и продемонстрирует мир в регионе», — цитирует Мун Чжэ Ина Reuters.

Также Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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ОИ-2018
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