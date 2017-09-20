Президент Южной Кореи предоставил МОК гарантии безопасности проведения ОИ-2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету полное обеспечение безопасности во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.



«Мы прекрасно понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова. Но успешное проведение Игр позволит избавиться от беспокойства из-за вопросов безопасности и продемонстрирует мир в регионе», — цитирует Мун Чжэ Ина Reuters.

Также Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии.