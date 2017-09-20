Фонд поддержки олимпийцев поощрит призёров ОИ-2018 на уровне правительства

Секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и по совместительству председатель правления Фонда поддержки олимпийцев России Алексей Кулаковский сообщил, что российские призёры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) получат дополнительные денежные поощрения от фонда на уровне правительственных премий. Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам, которые завоюют медали зимних Игр 2018 года. Чемпионы получат по 4 млн рублей, серебряные призёры — по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн.



«Прошло заседание наблюдательного совета фонда под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева. Принято решение, что Фонд поддержки олимпийцев будет участвовать в поощрении олимпийцев на уровне принятых государством решений. То есть поддержка фонда будет примерно в таких же параметрах, что и решение правительства — может быть, с некоторыми изменениями и уточнениями», — цитирует Кулаковского ТАСС.

Медведев подписал распоряжение о сумме выплат российским призёрам ОИ-2018