Балахничёв: перечисление средств Бубкой никак не связано с ОИ в Рио-де-Жанейро

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики, экс-казначей Международной ассоциации легкоатлетических федераций Валентин Балахничёв опроверг информацию издания Le Monde о том, что перевод средств старшим вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергеем Бубкой на счёт офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся Балахничёв, связан с коррупционной схемой по выбору Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016.



«Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс. Придумано всё мощно для того, чтобы просто навредить Сергею Бубке. Никогда ни я не был связан со всем этим, ни Бубка. Перевод средств был связан с расширением проведения «Звёзд шеста», с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований», — цитирует Балахничёва «Р-Спорт».

Бубка подозревается в причастности к коррупционной схеме с участием Балахничёва