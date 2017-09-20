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Терентьев: комиссия спортсменов МПК в марте указывала на махинации британцев

20 сентября 2017, среда. 13:48 Другие

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета Михаил Терентьев прокомментировал информацию о том, что британские паралимпийцы переносили операции по укорачиванию конечностей, чтобы выступать в другом классе, где их преимущество над соперниками будет ощутимо больше

«Сейчас к этой публикации много внимания, но подобные истории иногда прорывались. В марте этого года комиссия спортсменов обсуждала злоупотребление в плавании некоторыми спортсменами и тренерами Великобритании. Говорилось о том, что сейчас достаточно тяжело квалифицировать спортсменов с ДЦП и о необходимости поиска разрешения этой проблемы. Но вообще эта тема не публичная, она должна обсуждаться на уровне специалистов. При этом одного медицинского образования недостаточно, необходим определённый опыт, чтобы понять, «косит» человек или нет. Потому что даже медики не всегда могут сказать, в какой класс определить спортсмена.

Но я бы не сказал, что эта тема не находится в поле внимания Международного паралимпийского комитета. Специальный комитет в организации довольно регулярно обсуждает систему классификации", — цитирует Терентьева ТАСС.

Обрезанные наглухо. И это им ещё мельдоний не давали
Британские паралимпийцы подрезали себе конечности, чтобы выступать против более слабых соперников. Да-да, у которых вообще нет рук и ног.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Паралимпиада
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