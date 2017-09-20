МПК: атлетов, уличённых в махинациях с классификацией, ждёт отстранение до 2 лет

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета заявила, что паралимпийцам, которые будут признаны виновными в махинациях с классификацией, грозит дисквалификация на срок до двух лет. Ранее появилась информация, что некоторые британские паралимпийцы переносили операции по укорачиванию конечностей, чтобы выступать в другом классе, где их преимущество над соперниками будет ощутимо больше. Узнав о таком нарушении со стороны коллеги по команде, бронзовый призёр Паралимпиады-2012 в эстафете 4х100 м британка Бетани Вудворд отказалась от своей медали.

«МПК чрезвычайно серьёзно относится ко всем обвинениям в манипуляции с классификациями, и каждый, кто будет признан виновным, может быть отстранён на срок до 2 лет. МПК на регулярной основе работает с независимым юридически консультантом, чтобы рассматривать ряд утверждений, которые, на наш взгляд, заслуживают дальнейшего расследования.

МПК и World Para Athletics удивлены, что Бетани Вудворд планирует отдать медаль, так как мы не знаем о доказательствах, которыми она обладает и которые способны подвергнуть сомнению честность её партнёров по команде или указать на то, что они неправильно были определены в этот класс", — сообщили «Р-Спорт» в МПК.