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МПК отложил ЧМ по плаванию в Мексике на неопределённый срок из-за землетрясения

20 сентября 2017, среда. 15:01 Другие

Международный паралимпийский комитет принял решение перенести на неопределённый срок чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу в Мексике в связи с разрушительным землетрясением в стране, сообщает официальный сайт МПК. Соревнования были запланированы на конец сентября и начало октября 2017 года.

«После этого ужасного землетрясения мы мыслями вместе с народом Мексики. Мы согласны с тем, что сейчас для властей гораздо важнее восстановление страны, а не проведение двух крупных спортивных соревнований», — сказал глава МПК Эндрю Парсонс.

Источник: Международный паралимпийский комитет Сообщить об ошибке
Теги
Паралимпиада
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