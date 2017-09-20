МПК отложил ЧМ по плаванию в Мексике на неопределённый срок из-за землетрясения

Международный паралимпийский комитет принял решение перенести на неопределённый срок чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу в Мексике в связи с разрушительным землетрясением в стране, сообщает официальный сайт МПК. Соревнования были запланированы на конец сентября и начало октября 2017 года.

«После этого ужасного землетрясения мы мыслями вместе с народом Мексики. Мы согласны с тем, что сейчас для властей гораздо важнее восстановление страны, а не проведение двух крупных спортивных соревнований», — сказал глава МПК Эндрю Парсонс.