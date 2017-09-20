Бубка: я отрицаю, что платёж Балахничёву был чем-то незаконным

Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций украинец Сергей Бубка опроверг информацию издания Le Monde о том, что перевод им средств на счёт офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся бывший глава ВФЛА Валентин Балахничёв, носил незаконный характер.

«Я категорически отрицаю, что сделал что-либо незаконное. Платёж Балахничёву был осуществлен в качестве вознаграждения за услуги, связанные с проведением турнира „Звёзды шеста“, — приводит слова Бубки L'Equipe.