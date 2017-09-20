24 сентября в центре Москвы ограничат движение из-за международного марафона

В воскресенье, 24 сентября, в связи с проведением V Московского марафона будет ограничено автомобильное движение в центре столицы, сообщается на официальной страницы департамента транспорта Москвы в сети «Твиттер».

Ожидается, что в марафоне примут участие более 30 тыс. человек из примерно 70 стран мира. Участникам предстоит преодолеть дистанции 42,2 или 10 км. Маршрут забега будет пролегать через более чем 30 достопримечательностей города.

Посмотреть запись и ознакомиться со списком улиц, по которым нельзя будет проехать во время марафона, можно в «твиттере» департамента транспорта Москвы.