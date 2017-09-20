Фигуристка Михайлова выступит на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Валерия Михайлова примет участие в этапе серии Гран-при «Кубок Ростелекома», который пройдёт в Москве с 20 по 22 октября, сообщает официальный сайт ISU. 15-летняя москвичка получила место в заявке по домашней квоте. Напомним, что помимо Валерии в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Москве выступят Евгения Медведева и Елена Радионова.

Валерия в в прошлом сезоне дебютировала на чемпионате России, где стала 11-й, а также замкнула тройку лидеров в финале Кубка России. На первом этапе Кубка России сезона-2017/18 в Сызрани она заняла третье место.