Ирина Старых пропустит чемпионат России по летнему биатлону в Чайковском

Призёр чемпионата мира и многократная чемпионка Европы, один из лидеров женской сборной России Ирина Старых не выступит на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском из-за прошедшей недавно операции на гландах, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.

Спортсменка восстанавливается после операции. Самочувствие её улучшается, но выходить на старт она пока не готова. Остальные лидеры сборной России примут участие в соревнованиях, которые пройдут в Пермском крае с 21 по 24 сентября.