Дюмолен выиграл «разделку» на ЧМ по велоспорту в Бергене, Закарин — 15-й

Голландец Том Дюмолен победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Бергене (Норвегия). Второе место занял словенец Примож Роглич, а замкнул тройку призёров британец Кристофер Фрум. Россиянин Ильнур Закарин показал 15-й результат.

Велоспорт на шоссе. Чемпионат мира. Берген, Норвегия

Гонка с раздельным стартом. 31 км



1. Том Дюмолен (Нидерланды) – 44.41,00.

2. Примож Роглич (Словения) – +57,79

3. Кристофер Фрум (Великобритания) – +1.21,25...

15. Ильнур Закарин (Россия) – +2.04,44...

30. Александр Евтушенко (Россия) – +3.06,94.