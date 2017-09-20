Полуфинал Кубка мира по шахматам Лижэнь — Со завершится на тай-брейке

Китаец Дин Лижэнь и представитель США Уэсли Со сыграли вничью во второй партии полуфинала чемпионата мира по шахматам в Тбилиси (Грузия). Чёрными фигурами играл Со. Первая партия, состоявшаяся накануне, также победителя не выявила. Таким образом, сильнейший будет определён на тай-брейке, который состоится завтра, 21 сентября.

Напомним, что второй финалист Кубка мира станет известен по итогам матча между армянином Левоном Ароняном и французом Максимом Вашье-Лагравом. Обе партии в этой встрече также завершились вничью, поэтому шахматистов ждёт тай-брейк.