67 российских спортсменов будут претендовать на участие в Паралимпиаде-2018

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что на заседании рабочей группы ПКР по подготовке к участию в Паралимпийских зимних играх в Пхёнчхане был утверждён список российских спортсменов — участников квалификационных соревнований.



«Сегодня на заседании рабочей группы с участием президентов Всероссийских федераций по видам инвалидности и старших тренеров сборных команд России по зимним видам спорта окончательно согласованы списки спортсменов — участников квалификационных соревнований к Паралимпийским играм 2018 года. В него вошли 67 спортсменов.

До понедельника информация и соответствующие документы на этих спортсменов будут введены ПКР в систему управления спортивными данными (SDMS), поданы заявки на участие в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту (5-8 ноября, Нидерланды), сноуборду (7-8 ноября, ОАЭ), лыжным гонкам и биатлону (7-17 декабря, Канада), прохождение международной функциональной классификации, оплаты лицензий», — приводит слова Рожкова ТАСС.