Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2019 году пройдёт в Прушкове

Чемпионат мира по велоспорту на треке 2019 года пройдёт в Прушкове (Польша). Данное решение было принято на заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов в Бергене (Норвегия). Отметим, что чемпионат мира уже проходил в Прушкове в 2009 году. 4-5 ноября 2017 года там же пройдёт первый этап Кубка мира.

Следующее заседание руководящего комитета UCI состоится 2 февраля 2018 года в Валкенбурге (Нидерланды).

Кроме того, стало известно, что чемпионаты мира по паравелоспорту на треке в 2019 и 2020 годах пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Апелдорне (Нидерланды).