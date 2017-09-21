Ишкельдин отказался подписать заявку на сезон из-за пункта о допинге

Игрок хабаровского «СКА-Нефтяника» и сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин попросил Федерацию хоккея с мячом России внести изменения в заявку на сезон перед подписанием документа, однако ФХМР отказалась выполнить требования хоккеиста. Об этом рассказал Виталий Ишкельдин, отец Максима.

«Максим не отказывался её подписывать. Он только просил разрешения кое-что поменять. Например, такой пункт: „не применять допинговые средства“. Но это неправильная формулировка, в ряде обстоятельств их можно применять – когда это разрешено. В спорте есть такое понятие, как антидопинговые правила, которые нельзя нарушать. Этот документ составлен неграмотно с юридической точки зрения, одни и те же понятия можно трактовать по-разному. Сергей Мяус сказал нам, что ничего менять не надо, это же слова-синонимы – „допинговые средства“ и „антидопиновые правила“. Будто бы это одно и то же! Но с юридической точки зрения в документах не может быть понятия „синонимы“. Тут есть вполне конкретные слова и определения.

Максим Ишкельдин звонил Анатолию Степанову, ответственному секретарю ФХМР, с вопросом: можно ли поменять формулировку? Нет, ответил тот, и добавил, что если не подпишет, то может ехать играть в Швецию.

Максим вообще даже и не рассматривал такой вариант, чтобы ехать в Швецию! Но, оказывается, этот вариант уже кем-тот просчитан. Конечно, если он уедет из России, то соперникам будет проще выиграть чемпионат России у «СКА-Нефтяника». Я пытался связаться с представителями других клубов – а у них не возникло вопросов с заявками? Но они тактично ушли от ответа, и я понял, что у нас предпочитают вопросов вообще не задавать. Просто у Максима уже были проблемы, мы помним, из-за оформления документов", — приводит слова Виталия Ишкельдина «Байкал 24».