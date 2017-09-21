Контидес выиграл ЧМ по парусному спорту в классе «Лазер», Комиссаров — 16-й

В Сплите (Хорватия) завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Лазер», в котором приняли участие 147 спортсменов.



По итогам шести квалификационных гонок состоялось деление на золотой, серебряный и бронзовый флоты. Победителем соревнований стал представитель Кипра Павлос Контидес. Второе и третье места заняли австралийцы Том Бёртон и Мэттью Уирн соответственно.



Сергей Комиссаров, единственный представитель России, выступавший в золотом флоте, продемонстрировал 16-й результат. Максим Николаев в серебряном флоте стал 12-м, Даниил Крутских в бронзовом занял 24-е место.