Марков назначен спортивным директором Федерации регби России

Сергей Марков, с 2016 года занимавший пост спортивного директора регбийной Премьер-лиги, стал спортивным директором Федерации регби России, сообщает официальный сайт ФРР. Ранее Марков также работал в структуре Федерации регби России, занимая должности пресс-атташе и менеджера национальной сборной России по регби.

19 сентября стало известно, что исполнительный комитет Федерации регби России рекомендовал утвердить на должность главного тренера женской сборной по регби-7 Андрея Кузина.

Отчётно-выборная конференция ФРР состоится 30 сентября.