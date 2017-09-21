Кристина Резцова выиграла индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону

В Чайковском стартовал чемпионат России по летнему биатлону. В женской индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами победу одержала Кристина Резцова. Второе место заняла Наталья Гербулова. Третьей стала Екатерина Юрлова-Перхт.
Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Женщины
Индивидуальная гонка. 15 км
1. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 47.17,4 (2).
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) – +9,0 (1).
3. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) – +25,3 (2).
4. Валентина Телицина (Удмуртия) – +34,2 (2).
4. Виктория Сливко (Тюменская область) — +34,2 (0).
6. Ольга Подчуфарова (Москва) — +37,7 (2).
7. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +1.12,8 (3).
8. Екатерина Шумилова (ХМАО-Югра) — +1.46,6 (2).
9. Наталья Ушкина (Республика Мордовия) — +1.51,5 (2).
10. Лариса Куклина (ЯНАО) — +1.53,0 (3)…