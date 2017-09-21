UCI подтвердил проведение велогонки «Пять колец Москвы» в мае 2018 года

Международный союз велосипедистов на своём официальном сайте подтвердил проведение в России международной веломногодневки «Пять колец Москвы» в 2018 году. Соревнования запланированы на 2-6 мая.

В 2017 году велогонка была вновь включена в международный календарь UCI и также состоялась в мае. Победителем соревнований в общем зачёте стал россиянин Юрий Трофимов. Заключительный этап был проведён 9 мая.

Международная многодневная велогонка «Пять колец Москвы» в 2017 году включала в себя пролог и четыре этапа.

Также в календаре UCI на 2018 год значится проведение международных соревнований по велоспорту-ВМХ в Саранске (10-11 марта) и Ростове (21-22 июля).