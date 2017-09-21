Логинов получил тяжёлую травму ноги в индивидуальной гонке на ЧР в Чайковском

Российский биатлонист, призёр чемпионата мира 2017 года Александр Логинов досрочно завершил индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском после падения. Спортсмен не смог подняться самостоятельно, его унесли со стадиона на носилках.

Комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что Логинов получил тяжёлую травму ноги.

Логинов, отбывший дисквалификацию за употребление допинга, вернулся в биатлон в ноябре 2016-го. На чемпионате Европы-2017 он завоевал три золотые медали.