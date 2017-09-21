Ростовцев: Медведцеву перевели в общую палату, она чувствует абсолютно нормально

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев рассказал о состоянии здоровья двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой, которая получила черепно-мозговую травму в ДТП. В автомобиле, которым управляла Медведцева, находились также Светлана Слепцова и Ольга Вилухина.

«Я разговаривал с Ольгой сегодня, она себя чувствует абсолютно нормально, её перевели в общую палату, идёт процесс реабилитации под наблюдением врачей. Она сказала, что дата выписки пока неизвестна. Врачи ждут снятия швов, это произойдёт через двенадцать дней», – цитирует Ростовцева ТАСС.