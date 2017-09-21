Кугаевский: перелома у Логинова нет, а остальное решаемо

Главный тренер сборной Тюменской области и личный тренер Александра Логинова Максим Кугаевский прокомментировал состояние своего подопечного. Спортсмен получил травму ноги во время индивидуальной гонки на чемпионате России в Чайковском.



«Падение Саши я не видел, но оно было неприятным. Мы боялись, что с ним произошло то же, что с Иваном Черезовым. Был сильный ушиб колена, но, к счастью, подозрение на перелом не подтвердилось. Более точный диагноз врачи поставят позже, но главное не перелом. Всё остальное решаемо», — рассказал Кугаевский спецкору «Чемпионата» Александру Круглову.

Логинов получил травму ноги в индивидуальной гонке на ЧР в Чайковском