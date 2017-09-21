Иванов: матч с чемпионами мира был проверкой на прочность нашей пары с Созоновым

Российский бадминтонист Владимир Иванов прокомментировал выход в четвертьфинал этапа мировой Суперсерии в Токио в парном разряде. Во втором круге Иванов и Иван Созонов обыграли действующих чемпионов мира Лю Чэн / Чжан Нань (Китай) со счётом 2:1 (21:18, 15:21, 24:22).

«Сегодняшняя игра была проверкой на прочность нашей пары. Изначально была установка играть очень активно и перекрыть сетку, чтобы перехватить инициативу и, соответственно, после таких действий заканчивать розыгрыш атакой и завершением на сетке. Во второй партии оппоненты поменяли тактику, и мы упустили пару моментов, из-за чего сформировался отрыв 3-4 очка, который довёл их до победы в гейме. В третьей партии всё теми же активными действиями и хорошим стандартом удалось сломить соперника и переиграть их сетку и среднюю зону, всё шло под нашу диктовку.

Но всё-таки соперник играл цепко, был баланс, в котором пришлось все силы бросить на концентрацию внимания и сделать акцент на плоскую игру. Благодаря этому в нужный момент вырвали победу и пробились в следующий круг турнира, где поборемся за четвёрку сильнейших с японской парой», — цитирует Иванова пресс-служба НФБР.