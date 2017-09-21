Трусова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Минске

Россиянка Александра Трусова выиграла короткую программу на четвёртом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Минске (Беларусь). Второй результат показала японка Нана Араки, а замыкает промежуточную тройку лидеров ещё одна представительница России Станислава Константинова.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Четвёртый этап. Минск, Беларусь
Юниорки. После короткой программы
1. Александра Трусова (Россия) – 69,72.
2. Нана Араки (Япония) – 62,98.
3. Станислава Константинова (Россия) – 59,85.