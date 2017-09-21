«Спартак» одержал третью победу кряду в гандбольной Суперлиге, одолев «Сунгуль»

Московский «Спартак» на выезде переиграл «Сунгуль» из Снежинска со счётом 28:26 в матче мужского чемпионата России по гандболу. Самым результативным гандболистом встречи стал Сергей Кузьмин из «Сунгуля», забивший 8 голов. У спартаковцев 6 раз отличился Дмитрий Шелестюков.

Красно-белые выиграли третью встречу кряду, а «Сунгуль» потерпел первое поражение в трёх матчах. Следующим соперником «Спартака» станет УОР №2, а команда из Снежинска сыграет с «Каустиком».

Посмотреть трансляцию встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.