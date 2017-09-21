Исполнительный директор iNado поддержал восстановление РУСАДА в ВАДА

Исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье рассказал, что его организация заинтересована в восстановлении соответствия Российского антидопингового агентства кодексу Всемирного антидопингового агентства.



«Появление у РУСАДА постоянного генерального директора позволяет нам поддержать его в вопросе восстановления соответствия кодексу ВАДА. Мы ждём, что РУСАДА вернётся к полноценному членству и участию в работе iNADO. В сильной и эффективной антидопинговой организации заинтересованы все», — цитирует де Пенсье Reuters.

Напомним, что в середине сентября главы антидопинговых агентств 17 стран выступили с призывом отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.